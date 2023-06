“Mettiamo il naso fuori da scuola”: le imprese locali a sostegno dell’IC di Vigliano Biellese FOTO

Il progetto è stato esposto questa mattina, giovedì 8 giugno, presso la sede della scuola Dante Alighieri. Alla presentazione, hanno partecipato gli esponenti più rappresentativi delle istituzioni locali, che hanno preso parte all’iniziativa già testata durante il biennio precedente. “Mettiamo il naso fuori da scuola” si propone, grazie al sostegno delle imprese del territorio, di promuovere la realtà biellese attraverso uscite e iniziative utili alla socializzazione dei ragazzi e alla valorizzazione dei propri talenti.

“Gli imprenditori credono nel valore educativo della scuola – esordisce il Dirigente Scolastico, Enrico Martinelli – La scuola ha la necessità di formare gli studenti promuovendo la nascita di una comunità educante, attraverso il coinvolgimento di imprese, artigiani, professionisti e associazioni locali. L’obiettivo nasce dalla volontà di esplorare le proprie abilità, accrescendo un’identità condivisa”.

“Le attività programmate – illustra il portavoce dell’iniziativa, Lorenzo Pozzo – possiedono tre anime differenti, tre elementi fondamentali che ci permettono di rispondere alla domanda: come impariamo a conoscere ed amare il nostro territorio? Grazie alle uscite organizzate in collaborazione con il CAI e le visite d’istruzione, attraverso la scoperta e l’esplorazione; grazie all’orientamento e alla promozione di attività all’interno delle aziende, che forniscono una visione a lungo termine sul percorso da intraprendere; infine, l’educazione al tempo libero e alla manualità, per riscoprire gli antichi mestieri e applicare le abilità di ciascuno e far emergere i propri talenti.”

Gli ospiti e i promotori dell’iniziativa hanno fornito la propria visione, sottolineando l’importanza dell’educazione scolastica, anche attraverso l’avventura in montagna e l’esperienza all’aria aperta. L’eccellenza delle realtà imprenditoriali e gli stimoli creativi che ciascuna istituzione può fornire, diventano un contributo aggiuntivo al percorso scolastico.