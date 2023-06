La Maturità nel primo anno senza mascherine dopo il Covid. I ragazzi biellesi sono più carichi che mai

La Maturità si avvicina. Il toto traccia non c'è ancora ma manca poco. E gli studenti biellesi sono pronti.

I ragazzi del Liceo Linguistico di Cossato, Laura Cerutti e Davide Angelo Ajmone, sono stati ben introdotti alle prove d’esame: “I professori ci hanno aiutato e ci hanno fornito molte indicazioni, anche dal punto di vista della presentazione orale. L’importante è dare una buona impressione. La preoccupazione è soggettiva ma abbiamo avuto una buona preparazione, perciò cercheremo di dare il massimo”

Alcuni ragazzi intendono cambiare completamente corso di studi, ma affermano l’importanza di una cultura generale, data dalle scelte precedenti.

Anche dal Liceo Artistico, indirizzo Plastico Pittorico, Margherita Di Matteo e Matteo Boretto, non smentiscono la linea dei colleghi: “Il percorso di studi si è rivelato costruttivo – afferma Margherita – È una grande emozione essere giunti a questo obiettivo e mi ritengo molto soddisfatta delle attività svolte fino ad ora. Un primo ciclo della mia vita sta volgendo al termine e continuerò ad approfondire le materie di cui mi sono occupata, ulteriori corsi mi permetteranno di migliorare.”

Matteo si rivela fiducioso: “Abbiamo speso cinque anni per la nostra preparazione e la maturità sarà un’ultima dimostrazione del lavoro svolto fino ad ora. I professori ci hanno aiutato molto: sia dal punto di vista pratico che teorico e hanno puntato sull’argomentazione. Generalmente sono molto positivo e l’esame ci metterà alla prova, ma sono pronto a dimostrare l’ottima preparazione. Per il futuro ho le idee chiare e frequenterò l’Accademia di Belle Arti, in linea con gli studi svolti.”

Adelaide Gaida, dell’Istituto Tecnico Agrario, condivide il pensiero degli intervistati: “Non manca la preparazione all’esame, che ci è stato introdotto a partire dal triennio. Durante questi anni abbiamo partecipato a vari progetti e laboratori pratici utili al mondo del lavoro. In futuro intendo proseguire gli studi in campo zootecnico. Mi sento piuttosto preparata ad affrontare la maturità, sono state diverse le simulazioni, sia dal punto di vista dell’esposizione che dello scritto, venerdì svolgeremo l’ultima prova".