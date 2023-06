CISL FP convegno, l'assessore Chiorino traccia la rotta: “Opportunità e non sussidi”

“Opportunità e non sussidi: è questo che dobbiamo offrire ai giovani. L’assistenzialismo puro favorisce solo immobilismo e impoverimento sociale. Sviluppo, crescita e benessere socio-economico della Nazione non si realizzano - e ormai ne abbiamo le prove- con queste misure, ma solo con politiche attive del lavoro. Chi può lavorare deve poterlo fare e arrivare a conquistare dignità, soddisfazione e indipendenza economica. In questi quattro anni ho creduto fortemente nell’importanza dell’orientamento, una misura considerata una cenerentola delle politiche del lavoro perché non ha un ritorno elettorale immediato, ma che restituisce risultati solidi nel medio e lungo periodo, stimolando un cambio totale e reale di paradigma. È per questo che come Regione abbiamo voluto investire sull’orientamento con uno stanziamento senza precedenti di 12 milioni di euro perché vogliamo creare valore per il territorio che sopravviva anche al nostro attuale mandato politico e che crei sviluppo nel tempo. Ma per favorire l’occupazione e l’incrocio positivo di domanda e offerta subito, per stimolare lo sviluppo economico-produttivo del Piemonte e per dare nuovo impulso al Made in Italy, ho voluto ascoltare il mondo delle imprese, comprendere le necessità in termini occupazionali e con un imponente lavoro tra pubblico e privato siamo riusciti a realizzare le Academy di filiera che danno l’opportunità alle imprese di poter inserire immediatamente figure professionali di cui hanno bisogno per poter essere maggiormente competitive nei mercati nazionali e internazionali e, d’altro canto, chi è in cerca di occupazione può contare su un percorso di qualità ed una collocazione sicura e immediata”. Lo ha dichiarato l’Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino questa mattina nel corso del convegno di CISL FP Piemonte "Opportunità in movimento - Quali politiche attive per il futuro?".