Biella, è entrata nel vivo la posa delle nuove telecamere, FOTO

La ditta biellese che si è aggiudicata il mega appalto di posa delle telecamere il cui progetto vale 1.792.483 euro, sta procedendo a grandi passi. Ha iniziato dal comando della Polizia Locale di via Tripoli, a Palazzo Pella, quindi da un paio di settimane è al lavoro lungo le strade al Vernato, nella parte alta della città attorno alla zona di Piazza Martiri, Riva e in questi giorni è al lavoro nei pressi di via La Marmora.

Particolarità del progetto è che il Comune ha scelto la fornitura e l'installazione di apparecchiature attraverso formula di noleggio decennale e con servizio di manutenzione per tutta la durata dell’appalto.

Tra le novità del nuovo sistema ci sono anche i nove ingressi alla città dove avverrà la lettura della targa. Le informazioni inviate consentiranno un immediato controllo per verificare se il veicolo risulta mancante di regolare copertura assicurativa, revisione, ovvero se è sottoposto a sequestro, se è stato rubato o se compaia nella "black list" delle Forze dell'Ordine.