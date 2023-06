A 33 anni lo Scacchi Club Valle Mosso lascia la Valle e avrà una nuova sede a Biella, in via Mazzini

La nuova sede è in pieno centro cittadino, in via Mazzini 16, a fianco del Cinema omonimo. Il circolo resterà quello di sempre: non cambia la denominazione ufficiale “Scacchi Club Valle Mosso”, anche se la parola “Biella” sarà aggiunta nella pratica, non cambieranno gli orari di apertura e soprattutto resterà immutata la passione dei soci nella divulgazione del gioco.