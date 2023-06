Unarma presente a Biella al 209° anno della nascita dell’Arma dei Carabinieri

Lunedì 5 giugno 2023 a Biella presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, si è svolta la celebrazione del 209° anno della nascita dell’Arma dei Carabinieri. Quest’anno sono state coinvolte anche le sigle sindacali a carattere Militare con la partecipazione dell’Associazione Sindacale UNARMA. Questo Sindacato nato come associazione culturale oltre 30 anni fa da un gruppo di Carabinieri pionieri del sindacalismo, formula i migliori auguri a tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado i quali possano continuare con serenità e passione il proprio impegno per la comunità e la Patria. L’associazione sindacale UNARMA è presente e vicina ad ogni Carabiniere per fornire assistenza e supporto, quello costruttivo in tutela di ogni Militare, perché un Carabiniere ben equipaggiato, preparato motivato e soprattutto sereno certamente garantirà un servizio sempre migliore al cittadino conservando sempre viva la stima e la fiducia che gli Italiani hanno verso la beneamata Arma.

Il segretario generale provinciale di Biella MEROLLA Salvatore e il Segretario Provinciale aggiunto CIANI Daniele.