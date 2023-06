Provincia, oggi si riunisce il Consiglio

Il Presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, ha convocato per oggi, lunedì 5 giugno (prima convocazione alle 13, seconda alle 14) il Consiglio Provinciale.

Questo l'ordine del giorno. Comunicazioni del Presidente della Provincia. Variazione al Bilancio di previsione 2023–2025 per l'annualità 2023. Modica al Regolamento sui Controlli Interni. Approvazione del nuovo “Regolamento per la concessione in uso delle sale e delle aree espositive provinciali”. Approvazione dell'intesa con gli enti aderenti alla Stazione Unica Appaltante. Dismissione dal demanio strade della Provincia della Strada Provinciale 414 Zimone– Viverone, ed acquisizione della stessa, per le rispettive parti, ai Comuni di Zimone e Viverone.