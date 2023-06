Gregorio Chiorino, Presidente ed AD di Chiorino S.p.A., nominato Cavaliere del Lavoro da Mattarella

Siamo orgogliosi di annunciare che Gregorio Chiorino, Presidente ed AD di Chiorino S.p.A., è stato nominato Cavaliere del Lavoro 2023 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Questo importante riconoscimento viene conferito ogni anno, in occasione della Festa della Repubblica, a 25 imprenditori che abbiano contribuito in modo significativo con la loro attività d’impresa al progresso economico del Paese, ispirandosi a principi di etica, solidarietà e sostenibilità. Unico piemontese ad aver ottenuto questa pregiosa onorificenza, Gregorio Chiorino è dal 1982 Presidente ed AD di Chiorino S.p.A., azienda che ha condotto per oltre quarant’anni, trasformandola da conceria in moderno gruppo industriale.

Per festeggiare il cavalierato di Gregorio Chiorino l’azienda erogherà una “una tantum” di € 1.000 a tutti i propri dipendenti.