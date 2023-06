Cossato, dopo lo stop Covid riprende l'attività del Centro Incontro

Inaugurato ufficialmente ieri pomeriggio il Centro Incontro di Cossato, che sta riprendendo la sua attività, dopo la pausa forzata dovuta al Covid.

Il Centro Incontro è aperto tutti i pomeriggi, tranne al mercoledì, dalle 13.30 alle 18. La sede è sempre nei locali prospicienti il Mercato Coperto in Piazza Croce Rossa. Al momento oltre al servizio bar, riservato ai soli soci, come del resto tutte le altre attività che si svolgono, sono ripresi i pomeriggi danzanti del giovedì e alla domenica, gli Incontri d'Arte del mercoledì pomeriggio e i giochi di carte e dama.

Da settembre, riprenderanno anche tutte le iniziative culturali e sociali, comprese quelle in stretta collaborazione con l'associazione Aima Biella (che segue i malati di Alzheimer): i corsi di ginnastica dolce, stimolazione cognitiva e terapia occupazionale e anche il Caffè Alzheimer, così come i corsi di TAIJI QUAN, la attività fisica adattata per i malati di Ictus, nonché i pranzi e le gite.