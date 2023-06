Non ce l'ha fatta il 44enne caduto dal tetto di un capannone

Ha lottato tra la vita e la morte ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere. È mancato nei giorni scorsi l'operaio di 44 anni che, nella mattinata del 24 maggio scorso, a Masserano, è caduto da un'altezza di circa 8 metri mentre stava lavorando per ripristinare la copertura di un capannone.

L'uomo, rimasto cosciente, era stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e caricato a bordo dell'elisoccorso per il trasporto all'ospedale di Novara in codice rosso. Fin da subito, le sue condizioni erano apparse critiche dal momento che aveva riportato diversi traumi su tutto il corpo. Il 44enne, residente nel Cossatese, era molto conosciuto nel Biellese. Lascia nel dolore la compagna e una figlia di poco più di un anno. La data dei funerali non è ancora stata fissata.

