Biella, trova l’auto con due gomme tranciate: brutta sorpresa per una donna (foto di repertorio)

Brutta sorpresa per una donna che si è ritrovata due gomme dell’auto completamente tranciate. Probabilmente l’azione di qualche sconosciuto per ragioni ancora ignote. Il fatto è successo ieri, 2 giugno, a Biella. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso.