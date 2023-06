Zumaglia, il Sindaco ringrazia i volontari della scuola elementare

Venerdì 26 maggio a Villa Virginia di Zumaglia si è tenuta una piacevole serata che ha suggellato la collaborazione tra il Comune ed il mondo del volontariato.

Il Sindaco Edoardo De Faveri, a nome dell’Amministrazione Comunale, ha ringraziato tutti i volontari che hanno prestato il servizio presso la scuola elementare.

In particolare il primo cittadino ha ringraziato il Gruppo di Volontariato Vincenziano San Martino, che opera per i Comuni della zona Rovella. Gruppo che ha ideato un “Progetto di sostegno allo studio”, grazie alla disponibilità di due giovani studenti e di una ex insegnante, che hanno operato con grande impegno e dedizione con ottimi risultati.

Il Sindaco De Faveri ha sottolineato che, anche in una piccola realtà, il supporto delle associazioni di volontariato, sempre pronte a dare una risposta concreta alle istanze loro rivolte, è fondamentale, e la sinergia che ne scaturisce ha una ricaduta benefica su comunità locale e progresso della società civile.