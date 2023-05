31 maggio 2023: “Abbiamo bisogno di cibo, non di tabacco”, lo slogan della giornata mondiale senza tabacco

Istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a partire dal 1988, la giornata mondiale senza tabacco 2023 presenta questo slogan: “Abbiamo bisogno di cibo, non di tabacco”.

Il fumo di tabacco rappresenta la principale causa di mortalità prevenibile, e il consumo diretto è solo la punta di un icebearg in costante crescita. Il focus di quest’anno, si concentrerà anche sulle dinamiche indirette dell’utilizzo di tale sostanza: la coltivazione e la produzione di tabacco provocano un impatto ecologico a lungo termine e cambiamenti climatici, in particolare nei paesi a basso e medio reddito. Anche la distribuzione e lo smaltimento dei rifiuti rappresentano un danno ingente ai polmoni verdi del nostro pianeta.

Ed ecco che la campagna mira a incoraggiare i governi a porre fine ai sussidi per la coltivazione del tabacco e a utilizzare i risparmi, per attuare programmi di sostituzione delle colture, che migliorino la sicurezza alimentare e la nutrizione. Alcune organizzazioni si stanno muovendo per lo sviluppo delle colture di cibi nutrienti e adatti ai climi più disparati, guadagnandosi l’appellativo di “Super-alimenti”. Le particolari coltivazioni dovrebbero essere un monito per uno sviluppo sostenibile e a favore del sostentamento delle realtà locali.

Ma veniamo a dettaglia: in Piemonte il 25% degli adulti fuma, il 54% non ha mai fumato, il 21% è rappresentato da ex fumatori. La Regione, attraverso il Piano Regionale di Prevenzione, è impegnata a contrastare il consumo dei prodotti del tabacco e con nicotina nei “Programmi di prevenzione e di promozione della salute”, attuati nel contesto scolastico, nelle comunità, nei luoghi di lavoro e nei servizi sanitari, in collaborazione con tutte le ASL del territorio.

L’ASL di Biella, ha aperto il Centro per il Trattamento del Tabagismo (CTT), attivo a Cossato, presso la Casa della Salute; un servizio totalmente gratuito. Anche Biella dimostra però l’intenzione di operare in questo senso avendo attivato uno sportello presso il Servizio per le Dipendenze. È possibile accedere al CTT senza impegnativa, previo appuntamento, tramite i numeri di telefono del servizio, 015.151.59.170 per Biella (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 alle 15:30) e 015.151.59.453 per Cossato (lunedì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 16:00, dal martedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00).

Smettere di fumare è un modo per prendersi cura non solo di se stessi e delle persone che ci circondano, ma anche del nostro pianeta.