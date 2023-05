Il contest 50 TOGETHER arrivato alle fasi finali: ecco i nomi dei vincitori

Il 2023 è un anno particolarmente importante per FILA perché festeggia i cinquant’anni del suo glorioso F-Box logo. Un traguardo che Fondazione FILA Museum ha voluto celebrare attraverso il lancio di un contest creativo: 50 TOGETHER, 50 anni di sport e moda!

Il contest era dedicato ad artisti, registi, videomaker e/o aspiranti tali a cui si chiedeva di realizzare ed inviare un VIDEO della durata massima di 15 minuti, ispirato al logo F-Box e alla sua tradizione sportiva, fatta di campioni e campionesse, evoluzioni e capi iconici.

La partecipazione è stata di grande qualità e oggi abbiamo il piacere di annunciare i vincitori delle due sezioni: scuole e persone fisiche. La giuria composta da Luisa Porrino, Maurizio Pellegrini, Andrea Dicredico, Simona Romagnoli, Giulia Burgay, si è così espressa: Il secondo posto per la sezione scuole è andato all’Istituto Gae Aulenti di Biella per un video dall’idea originale e coerente con l’obiettivo del contest ed in particolare per aver coniugato il piano narrativo della storia del logo con quello educativo.

Primo posto BI-ROLLER per un video emozionante che, attraverso il movimento, ha ricomposto il marchio rendendo un’efficace lettura della sua dinamicità anche grazie alle riprese dall’alto. Il valore aggiunto del video è riconducibile anche alle informazioni che vengono fornite che lo rendono istruttivo relativamente all’evoluzione del marchio FILA. Per la sezione persone fisiche il terzo scalino del podio è per Linda Rocchetti e Alessandro Zaia che hanno partecipato con un video dal buon coinvolgimento emozionale. Vincente la scelta di far interagire le diverse generazioni che il logo FILA ha toccato nel tempo. Secondo gradino del podio per Massimo Ghiardo e Dino Maucci per un video ispirato alla sostenibilità e al mondo green, nel quale scienza e fantasia si uniscono per ben rappresentare i 50 anni della storia e del lavoro che si cela dietro al marchio FILA.

Gradino più alto del podio è andato alla coppia Sophie Bourkab e Stefano Bau per un video creativo e dinamico con un finale simpatico e accattivante. Il video che tecnicamente ha un’ottima realizzazione, è in perfetta coerenza con l’obiettivo del contest. Annalisa Zanni, responsabile di Fondazione FILA Museum così commenta i risultati dell’iniziativa e i lavori pervenuti: “Quest’anno per noi è veramente una tappa importante, degna di essere celebrata adeguatamente: mezzo secolo del nostro marchio che è nato qui a Biella e continua a viaggiare per tutto il mondo. Il contest aveva proprio questo obiettivo: festeggiare un’eccellenza italiana attraverso elaborati artistici. Devo riconoscere che i lavori che sono arrivati hanno saputo interpretare il marchio FILA e la sua storia con grande intensità, ci siamo emozionati nel visionare i video e siamo lieti di premiare questi cinque lavori. I filmati hanno fatto emergere temi molto importanti e a noi cari, come quello della sostenibilità, dello scambio intergenerazionale, dell’educazione e dello sport. Complimenti dunque ai partecipanti e grazie all’ottimo lavoro della giuria”.