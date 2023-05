“Giungono segnalazioni di un guasto sulla linea elettrica che ha comportato l’interruzione della fornitura di energia nella zona alta di Cossato, in particolare in via Imer Zona e Villaggio Lorazzo. I tecnici del Comune hanno contattato Enel Distribuzione che assicura sta provvedendo a risolvere la criticità”. A scriverlo il Comune ieri sera sul proprio canale social istituzionale.