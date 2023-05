Biella dice NO alla farina di insetti nelle mense scolastiche, negli asili nido, e negli edifici comunali.

Un NO forte, espresso ieri, lunedì 22 maggio, in Consiglio Comunale, dal voto unanime favorevole alla mozione, presentata dal Gruppo Lega Salvini Piemonte, dal titolo ““Divieto di uso e consumo di farine o altri prodotti derivati da insetti nelle mense scolastiche e degli asili nido e negli edifici comunali”.

La mozione si fonda su un'indagine Coldiretti/Ixe, secondo cui la maggioranza degli Italiani è contraria al consumo di alimenti prodotti con insetti e alla loro introduzione in commercio. In base ai dati riportati da Coldiretti, il 54% degli intervistati si è dichiarata contraria, il 24% indifferente, solo il 16% si è detto totalmente favorevole, mentre l’ultimo 6% ha preferito non rispondere.

“E' necessaria - si legge nella mozione - un'etichettatura che specifichi quali prodotti hanno derivazione da insetti, la provenienza del prodotto, i rischi connessi al consumo, il quantitativo di farine di insetti presente. ll capitolato d’appalto del Comune di Biella per la ristorazione scolastica e asili nido in vigore già non permette questo tipo di prodotti, e le grammature previste escludono qualunque tipo di farina di insetti o prodotti derivanti da insetti. Il nuovo capitolato avrà le stesse caratteristiche, prevedendo ancora l’esclusione di tali prodotti, dovendo tra l’altro seguire le linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica. Impegniamo il Comune a continuare con questa esclusione anche nel momento in cui le linee guida nazionali dovessero cambiare”.