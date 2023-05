Basket femminile, il cuore della Bonprix BFB non basta

Niente finalissima per la Bonprix BFB. In una controversa semifinale, Moncalieri si impone 73 a 67 e punta al titolo regionale.

Molta amarezza in casa Bfb per il comportamento di Moncalieri. La squadra torinese si è presentata ai Salesiani con due nuove giocatrici provenienti dalla loro prima squadra che milita in Serie A, soprattutto con Landi già abituata a segnare punti nella massima serie, spostando completamente gli equilibri di una stagione che l'aveva vista arrancare dietro a molte formazioni. "Il fair play e la correttezza sono tutt'altra cosa" dicono dalla dirigenza biellese "È vero, il regolamento lo consente, ma sembra una scorciatoia alquanto discutibile soprattutto quando si vuole dare valore allo scopo educativo dello sport. Le nostre ragazze sono state comunque brave a tenere testa alle avversarie e dimostrare così tutto il loro valore. Possiamo solo essere orgogliosi di loro".

Al fischio di inizio Moncalieri, che schierava subito in quintetto base le due nuove giocatrici, stordiva Biella con un parziale di 14 a 0. La reazione biellese arrivava dopo un time out di coach Bertetti e iniziava la rimonta blu-arancio. Le torinesi provavano a far sedere in panchina le ragazze della A, ma si rendevano conto che senza di loro la Bonprix BFB era superiore. Correvano ai ripari tenendo costantemente una delle due sul parquet. Ciononostante le ragazze di coach Bertetti mettevano cuore, grinta e anche bel gioco andando a recuperare il gap e portandosi anche in vantaggio. Al riposo lungo MONCALIERI tornava avanti di 3. Nel terzo periodo Biella dominava le avversarie e l'ultima frazione la vedeva iniziare sul +4. Ma ancora una volta la squadra ospite schierava in contemporanea le due giocatrici più esperte e le laniere, pur lottando fino alla fine, cedevano di 6 punti. Una bellissima prestazione comunque della Bonprix BFB, peccato solo non aver raggiunto la finale e l'automatica promozione in B.

Domani però ci sarà una seconda possibilità: la sfida per il terzo posto, che assegna anche la Coppa Piemonte, aprirà ancora una porta per la B. Sfida alle 18 sul parquet dei Salesiani. Nell'altra semifinale, Vercelli l'ha spuntata su Nole dopo un tempo supplementare. Le due, classificatesi seconda e terza in campionato hanno dato vita ad una partita spettacolare, giocata punto a punto con Nole che pareva essere in grado di ribaltare il pronostico. Alla fine la panchina più lunga delle vercellesi ha avuto la meglio e domani se la vedranno con Moncalieri alle 20.30, a chiudere la due giorni di finali biellesi.

BONPRIX BFB - PMS MONCALIERI: 67- 73 (13-21/34-37/56-51). Bfb: Ceria ne, Senesi 6, Habti 4, Lentini, Peretti ne, Guzzon 1, Trucano 14, Tombolato 27, Raga 5, Strobino, Di Carlo 2, Rabbachin 8. All. Bertetti, ass.all. Riccini e Merlo.