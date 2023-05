Violento frontale tra due auto sulla San Giacomo di Masserano- Rovasenda, ci sono dei feriti

Violento frontale tra due auto sulla Provinciale 317 che da San Giacomo di Masserano porta al comune di Rovasenda. Il fatto è successo poco prima delle 19 di oggi, 20 maggio: secondo le prime informazioni raccolte, sarebbero rimaste ferite tre persone, subito assistite dal personale sanitario del 118. In seguito, una di loro sarebbe stata elitrasportata in ospedale per le cure del caso; le altre due, invece, sono state caricate sull'ambulanza.

Non si conoscono al momento le loro condizioni di salute ma per entrambi è stato prognosticato il codice giallo. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica dell’accaduto. Sembra, stando alle prime ricostruzioni, che le due auto abbiano sbandato a causa del manto stradale reso scivoloso dalle piogge. Ora, la Provinciale è chiusa al traffico fino alla completa rimozione dei veicoli.