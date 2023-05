Pella: "Orgoglioso collaborazione ANCI e ANA: gli Alpini sono irrinunciabili per i territori"

“Sono orgoglioso di rinnovare e rinsaldare oggi, proprio durante lo svolgimento della 94esima adunata di Udine, la collaborazione tra le Associazioni ANCI e ANA: per noi sindaci gli alpini sono un corpo irrinunciabile e questa festa, celebrativa del tricolore e dei valori del nostro Paese, lo sancisce in maniera inequivocabile”. Lo scrive il vicepresidente vicario dell'ANCI Roberto Pella.

E aggiunge: “Con questo protocollo ci impegneremo, a beneficio di tutti gli ottomila comuni, ad attuare in maniera coordinata, in primo luogo, attività di protezione civile, per la diffusione dei Piani comunali e per le attività di informazione alla popolazione e di supporto tecnico operativo logistico. In caso di evento calamitoso ANA fornirà, inoltre, in accordo e per il tramite di ANCI ai 14 comuni capoluogo di Città Metropolitana, nell'ambito della colonna mobile degli Enti Locali, supporto logistico per la movimentazione e l'istallazione delle strutture a supporto dei Comuni colpiti. In tema di sicurezza urbana, svolgeremo attività a livello territoriale, volte a contribuire alla sicurezza, alla cura e alla convivenza civile nelle città, attraverso iniziative che potranno riguardare sia la tutela e la salvaguardia delle condizioni ambientali dello spazio urbano, ad esempio in aree e parchi cittadini, che attività di sensibilizzazione civica, educazione e sostenibilità ambientale nei piccoli Comuni per valorizzare i sentieri di montagna. Tale azione sarà potenziata anche a livello culturale, attraverso la partecipazione agli appuntamenti annuali di rilevanza nazionale e attraverso programmi di coinvolgimento e sensibilizzazione della cittadinanza e delle scuole sulle vicende della storia nazionale che hanno avuto gli Alpini come protagonisti. Infine, ANCI si impegnerà altresì a promuovere presso i Comuni la stipula o il rinnovo dei contratti di concessione d’uso ai Gruppi ANA degli immobili di proprietà comunale adibiti a sedi delle Sezioni”.

Per Pella “la collaborazione tra ANA e ANCI sui territori è radicata e intende rafforzarsi sempre più, sia a favore delle attività della vita quotidiana e sociale di ogni comune sia nei casi di emergenza in cui la conoscenza del territorio e della catena dei soccorsi sono fattori chiave per superarla”.