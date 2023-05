Intelligenza Artificiale, predire il futuro con il machine learning secondo Jonah Lynch - FOTO

“Parlando di Intelligenza Artificiale uno dei concetti fondamentali è il machine learning, ossia una macchina che incamera dati e ne apprende la struttura, la “pattern”, li analizza prevedendo il loro sviluppo, fino a costruire un modello in grado di predire il futuro e di prendere decisioni”.

Questo uno dei passaggi di Jonah Lynch, docente universitario che vive nel Biellese, durante "Saggezza Umana, Intelligenza Artificiale", la conferenza che ha tenuto lo scorso 5 maggio all'Auditorium di Gaglianico.

Jonah Lynch, che è cittadino americano e irlandese, è un personaggio poliedrico che ha studiato materie umanistiche come filosofia, storia e teologia, ma anche scientifiche come astrofisica ed informatica. E' stato tra i fondatori, ed è Ceo di una società di consulenza e scrittura di algoritmi di intelligenza artificiale.

“La mia società – dice Lynch - oggi ha in carico un progetto di previsione del carico in pronto soccorso, quindi, partendo da 50 variabili calcolate tre minuti per un anno, prevedere quanti pazienti ci saranno domani in un certo ospedale in modo da organizzare letti e personale. Noi stiamo calcolando il numero magico che, moltiplicato per quelle 50 variabili, ci dia il numero di pazienti in attesa”.

“Per intendere il concetto di numero magico – spiega Lynch - bisogna tornare al periodo del passaggio lira-euro. Allora un gelato costava 1500 e convertito in euro 0,77. Noi abbiamo calcolato il numero magico che moltiplicato per 1500 da come risultato 0,77”.

Anche in tema di machine learning, Lynch ha usato esempi concreti: “I sistemi di chat che usiamo sul cellulare riescono a prevedere la prossima parola che vogliamo scrivere. Fanno una statistica di tanti messaggi e, partendo da una parola, capiscono dove vogliamo andare a parare e ci danno una scelta tra tre parole”.

“Oggi – continua Lynch – c'è una app gratuita che si chiama ChatGPT che, con un sistema simile ma più sofisticato, riesce a prevedere molte parole successive alla prima fino a scrivere una pagina. ChatGPT è inoltre capace di scrivere un testo, ad esempio con il quale ci si lamenta con il sindaco per le strade o, al contrario, con cui si elogia il sindaco per le strade. E' in grado di creare gratuitamente un programma per mandare mail a determinati indirizzi, programmi che oggi troviamo su varie piattaforme ad un costo di 5 euro al mese ”.

“Questa è l'intelligenza artificiale. – conclude – Qualunque tipo di informazione può essere data in pasto ad un modello di machine learning per diventare predittivo del futuro: testi, immagini, suoni, video, dati aziendali”.