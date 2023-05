Candelo, il sindaco sul cantiere di via del Cervo: “Non si sovrapporrà a quello sul ponte di Biella”

Arrivano importanti rassicurazioni circa il cantiere di via del Cervo. A darne, sui canali social, il sindaco di Candelo Paolo Gelone.

“Finora abbiamo monitorato le ditte e avuto incontri per informazioni e aggiornamenti. Come annunciato ad inizio lavori, confermo l'impegno della nostra Amministrazione: i cantieri di Candelo e di Biella non si sovrapporranno, nell'interesse della viabilità di tutto il Biellese. Quindi, anche nel caso i lavori a Candelo non dovessero terminare prima dell'inizio di quelli sul ponte a Biella (inizio giugno), semplicemente il nostro cantiere sarà sospeso e riprenderà in seguito, con l'obiettivo comunque di ultimare i lavori prima della riapertura delle scuole. I due cantieri sono ugualmente importanti per la sicurezza di tutti. Comprendo i disagi, ma la sicurezza non è qualcosa di rinviabile o trascurabile. Quando leggiamo di disastri e tragedie causate da un clima sempre più estremo, ci chiediamo se fosse stato fatto tutto il possibile: è nostro dovere cercare di fare in modo che queste cose non capitino a Candelo e, come sempre, più delle parole contano i fatti”.