Biella più sicura: partono da piazza Curiel e dintorni i lavori per la posa del nuovo sistema di videosorveglianza

Al via a giorni i lavori in città per la posa del nuovo sistema di videosorveglianza a Biella. Per la videosorveglianza urbana e rilievo targhe sono stati identificati 53 punti di ripresa, in parte già presenti e facenti parte dell'attuale impianto di sorveglianza, in parte nuovi e oggetto dell'ampliamento del sistema. E tra i nuovi punti che sono stati identificati c'è anche Costa del Piazzo.

In particolare, le vie interessate inizialmente saranno piazza Curiel, via P. Micca, piazza Martiri della Libertà, via Amendola/via Seminari, via Duomo, piazza Duomo dove è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata oltre che il limite dei 30Km orari dal 15.05.2023 al 19,05,2023 orario 8,30-17,30; in via della Repubblica e viale Matteotti dal 22,05,2023 al 31,05,2023 orario 8,00-17,00.

E’ istituita inoltre la sospensione della circolazione in viale Matteotti carreggiata sud tratto compreso tra via Repubblica e piazza Vittorio Veneto est dalle ore 8,00 del 22.05.2023 alle ore 17,00 al 31.05.2023.

Il Comune ha scelto per questo progetto la formula di noleggio decennale delle videocamere e con servizio di manutenzione per tutta la durata dell’appalto. Il valore della procedura ammonta a 1.792.483 euro. A vincere il bando europeo è stata una ditta biellese.