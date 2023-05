Ternengo, il congedo del Sindaco Francesco Vettoretto

Carissimi Ternenghesi,

permettetemi di esordire con un sentito ringraziamento a tutti coloro che in 15 anni di mandato sono stati sostenitori delle mie linee programmatiche ed a coloro che con spirito critico ma pur sempre collaborativo, hanno dato a me e alla mia Giunta lo stimolo per operare sempre a tutela del nostro piccolo Comune.

Già con l’affidamento del primo mandato, ho gestito con attenzione le disponibilità finanziarie dell’Ente, calibrando attentamente la spesa attraverso le regole imposte al Bilancio e cercando di contenere al minimo possibile le entrate tributarie in capo ad ogni famiglia.

Con spirito critico, ho valutato ogni decisione ed azione fatta; in alcune occasioni avrei potuto adoperarmi diversamente o magari assumere differenti o migliori decisioni, ma sono profondamente soddisfatto nel consegnare al Sindaco che verrà dopo di me una gestione senza debiti, con scelte fatte sempre puntando alla razionalità ed al bene della comunità.

Ho letto recentemente di “auspicabili ritorni alla normalità”; questo aspetto mi incuriosisce, in quanto non riesco a trovare una logica connessione ai periodi in cui vigeva la “normalità”.

A cosa ci si riferisce? Al mandato precedente al mio primo? Oppure al periodo precedente al Commissariamento del Comune? Resto con un dubbio… ma altrettanto con la consapevolezza di aver dato a questo Paese il meglio delle mie capacità.

A tutti i Ternenghesi va dunque il mio saluto e alla futura Amministrazione il migliore augurio affinché possa condurre il nostro Paese sempre con sani e proficui principi.