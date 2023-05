Precipitazioni nel Biellese, Martinazzo di Cordar: "Un respiro di sollievo ma è ancora emergenza"

Il Presidente di Cordar Biella Gabriele Martinazzo non ha dubbi: il maltempo con le piogge di questi giorni è un certamente un respiro di sollievo, ma ancora, purtroppo, non basta a fare cessare l'emergenza idrica che interessa il territorio.

"Finalmente si vedono i terrenti con acqua, le sorgenti specie in montagna hanno ripreso vita, ma non basta, non possiamo abbassare la guardia - commenta Martinazzo - . Nei giorni scorsi si era stati chiari: per fare cessare questo stato in cui ci troviamo dovrebbe piovere 5 millimetri almeno al giorno per 50 giorni, e non siamo ancora a quei livelli. Quindi speriamo che continui così e teniamo la situazione sotto controllo".

Cordar intanto è al lavoro proprio per monitorare la situazione: "Il livello nelle dighe è salito - continua Martinazzo - , finalmente è migliorato anche il pergolato che con la carenza di piogge non avevamo, ma per esempio stiamo verificando che i rivoli delle sorgenti scorrano seguendo il percorso giusto, visto quando è arido il terreno. E mi auguro che qualche persona abbia anche colto l'occasione in questi giorni di mettere sotto l'acqua piovana le piante che magari ha in casa o che comunque dovrebbero essere bagnate con l'acqua, giusto per sfruttare tutto quanto viene dal cielo e cercare di usare il meno possibile quella del rubinetto".

Non è dunque ancora esclusa l'emanazione di ordinanze di limitazione di uso dell'acqua da parte delle amministrazioni nei prossimi mesi: "Vedremo - conclude il presidente della Spa dell'acqua - , anche perchè presto arriveranno anche i proprietari delle seconde case e servirà di più acqua. Speriamo che continui a piovere come sta facendo ora senza fare danni".