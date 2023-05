Pettinengo contro l'abbandono e lo smaltimento illecito di rifiuti, in arrivo le fototrappole

A Pettinengo sono in arrivo le fototrappole ai fine di "contrastare, scoraggiare e prevenire l’increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti nel territorio Comunale" si legge nella delibera di consiglio. In particolare, il documento prevede una modifica al regolamento di videosorveglianza proprio per aggiungere uno specifico articolo riferito al sistema di fototrappole.

Queste ultime, verranno collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio, ovunque ubicati all’interno del territorio comunale. Sono progettate per l’uso all’aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani, veicoli o animali in una certa regione di interesse, monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento viene rilevato, la fotocamera digitale si attiverà e in automatico scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

"Pettinengo è un paese pulito - spiega il sindaco Gianfranco Bosso - . Per fortuna sono stati pochi a oggi gli episodi di inciviltà ma vogliamo che restino sempre tali, quindi preferiamo adottare questi strumenti per essere pronti semmai se ne verificassero altri, per poter risalire al responsabile".