Danni da maltempo, la Regione finanzia un progetto a Ronco e uno a Pettinengo per un totale di 36 mila euro

La Regione Piemonte ha sbloccato per il primo semestre 2023 nuovi fondi attraverso la legge 38/78 che prevede contributi a sostegno dei Comuni e delle Unioni di Comuni colpiti da calamità naturali. In particolare si tratta di interventi di consolidamento delle sponde dei torrenti, rifacimento di ponti, nuovi attraversamenti, messa in sicurezza di movimenti franosi e ripristino di danni al patrimonio comunale.

Per quanto riguarda Biella, i progetti finanziati sono 2, per un totale di 36 mila euro e interessano i Comuni di Pettinengo e Ronco.

Per quanto riguarda Pettinengo, si tratta di interventi di messa in sicurezza muro di contenimento stradale e regimazione acque superficiali, interventi di messa in sicurezza del muro di contenimento stradale in Canton Ruccio 23.233,00 euro l'importo finanziato.

A Ronco i lavori interessano Villa Olga - chiusura accessi, divieto di accesso e rimozione pericolo immediato, 12.842,94 euro l'importo finanziato.