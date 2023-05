Una donna si allontana per una passeggiata nei boschi, il marito nota la sua assenza e, non vedendola tornare, si mette in contatto con le forze dell’ordine. Il fatto è accaduto a Valdilana, in prossimità della Bocchetta di Stavello.

Dopo alcuni minuti, l’uomo ha richiamato i Carabinieri segnalando che la consorte aveva fatto ritorno in perfette condizioni di salute.