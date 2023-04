Valdilana, finiti lavori agli acquedotti di Trivero e Soprana per migliorare la distribuzione idrica

Conclusi i lavori provvisori di collegamento tra l’acquedotto di Trivero e quello di Soprana. Lo annuncia il sindaco di Valdilana Mario Carli: “Il Cordar Valsesia fornirà 30 metri cubi di acqua al giorno a Cordar Biella per rimpinguare la vasca dell’acquedotto di Soprana – Cerruti – ed evitare così l’approvvigionamento attraverso le autobotti. Il collegamento provvisorio è stato effettuato velocemente ed è già operativo dal 19 aprile. Contestualmente i due enti gestori, in accordo con il Comune, realizzeranno il collegamento definitivo tra i due acquedotti con posa di idonea tubazione in modo da rendere interconnessi i due impianti”.

E aggiunge: “Il perdurare della drammatica assenza di precipitazioni significative causa problematiche sulla distribuzione dell’acqua soprattutto nelle aree servite da piccole sorgenti superficiali che hanno ridotto se non azzerato le loro portate. Interventi di ottimizzazione come quello descritto saranno indispensabili per efficientare la rete distributiva e affrontare in modo preventivo il verificarsi di tali anomalie dovute anche alle mutate condizioni climatiche. La collaborazione portata avanti in questi anni tra comune di Valdilana ed i due gestori Cordar dimostra come il lavoro in sinergia permetta il raggiungimento non solo di obiettivi condivisi ma la reale possibilità di pensare ad una più ampia strategia di gestione pubblica dell’acqua”.