A Zubiena e Pollone è possibile presentare offerta per l'acquisto della legna da ardere

Fino al 26 aprile 2023 è possibile presentare offerta per l'acquisto della legna da ardere proveniente dagli abbattimenti effettuati per la messa in sicurezza nelle seguenti aree protette.

Lo comunica l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore con la diffusione delle aree coinvolte: Parco naturale delle Lame del Sesia, in Comune di Albano V.se (VC) N. 2 cataste (specie presenti: robinia, farnia, platano) pari a circa 150 quintali al prezzo di €/q 8,00 + IVA 10% sulla base di analisi di analisi del mercato locale; Riserva naturale della Bessa, in Comune di Zubiena (BI)N. 1 cumulo (specie presenti: castagno, robinia, rovere) pari a circa 25 quintali al prezzo di €/q 7,00 + IVA 10% sulla base di analisi di analisi del mercato locale; Riserva naturale del Parco Burcina, in Comune di Pollone (BI);N. 3-4 cumuli (specie presenti: tiglio, liriodendro, castagno, betulla, quercia rossa, platano, frassino, tuia) pari a circa 200 quintali al prezzo di €/q 7,00 + IVA 10% sulla base di analisi di analisi del mercato locale.

Si precisa che il peso e l'asporto della legna sarà a cura e a spese dell'aggiudicatario della vendita, il quale dovrà provvedere al prelievo entro 15 giorni dall'aggiudicazione. Possono partecipare alla gara solo le ditte o le persone fisiche che non hanno alcun tipo di impedimento nel contrarre obbligazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell'art. 1471 del C.C. non possono partecipare alla gara gli amministratori, né direttamente né per interposta persona. Per conoscere le modalità di partecipazione e ulteriori informazioni consultare i bandi di gara relativi ai 3 lotti nella sezione Atti e Pubblicazioni > Avvisi e Bandi di gara.