“Opera a Don Cabrio”, ecco le vincitrici del concorso: Arianna Coppa e Mastrapasqua Letizia del Liceo Sella, FOTO

Arianna Coppa e Mastrapasqua Letizia entrambe di 5h sezione plastico pittorico del Liceo Sella sono le vincitrici del concorso “Opera a Don Cabrio”.

A loro, il merito per aver progettato un'opera scultorea in memoria di don Francesco Cabrio. Il tema tanto caro ai salussolesi aveva suscitato interesse nei ragazzi accogliendo la proposta dal sindaco Chioda.

A Don Francesco Cabrio, assassinato a Torrazzo il 15 novembre 1944 nel tentativo di confortare e salvare dei giovani e dei partigiani catturati e condannati all’esecuzione, sono dedicate a Biella una via, a Salussola la Scuola Media Statale e una via, a Torrazzo il monumento eretto sul luogo della morte e la croce nel cimitero. E ora, la prima vittima sacerdotale della Resistenza Biellese avrà anche due nuove opere in suo ricordo, che verranno realizzate dalle ragazze seguite dalla professoressa Debora Albini.

"Dopo aver conosciuto la storia di Don Cabrio, la parte che mi ha emozionato di più è aver saputo che è stato un uomo innocente ucciso alle spalle da 10 esatti colpi di pistola. Ho scelto di progettare il lavoro con uno stile più simbolico, per rievocare in qualche modo l'anima innocente e coraggiosa del Don, raffigurata nel mio progetto dalla rose bianche simbolo di purezza, intrecciate nel muro verticale bucato da 10 fori, che riproduce la sua schiena. Sono molto onorata di poter realizzare un'opera per il ricordo di Don Cabrio nel suo paese nativo, commemorando la sua persona e anima", queste le parole di Letizia che commenta il suo lavoro con gli occhi ancora increduli e gioiosi.

"Nel dettaglio la mia opera rappresenta la veste di Don Cabrio, il parroco di Salussola e il fiore della memoria simboleggia l'eterno ricordo di questa persona, sullo sfondo è rappresentato il territorio. È un'opera da guardare nell'insieme e non solo nel particolare. Ogni volta che si pensa a Salussola si può pensare alla chiesa di Santa Maria Assunta, alla memoria del sacerdote e alla campagna. Tutto questo lo ricordiamo grazie a grandi avvenimenti successi in questo territorio e suscitano in me un sentimento di Libertà, proprio il sentimento che portava lo stesso Don Cabrio prima di essere ucciso", queste invece le parole di Arianna, concittadina di Salussola, che ha interpretato così il sui bozzetto artistico.