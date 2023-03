Ipotesi tentato omicidio a Torino, uomo colpito alla testa

Potrebbe essere un tentato omicidio quello che si è consumato questa mattina in corso Svizzera 56, a Torino. Un uomo, di origine probabilmente magrebina, è stato ritrovato a terra nel suo appartamento dopo essere stato violentemente colpito alla testa.

A lanciare l'allarme era stato il vicino di casa, che aveva notato la porta dell'alloggio socchiusa. Insospettitosi, ha chiamato il 112 e nella palazzina di Campidoglio sono intervenuti i Carabinieri, che hanno trovato la vittima riversa a terra. Al momento i militari non sanno se la ferita sia stata inferta con un martello o un altro corpo contundente. L'uomo è stata trasportata in gravi condizioni, con un codice rosso, al Cto. L'aggressore al momento non è stato individuato dai Carabinieri.