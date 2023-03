Anziani non autosufficienti, approvato disegno di legge delega: ANAP soddisfatta

Il Parlamento ha approvato la legge delega per l’assistenza agli anziani non autosufficienti. Ne dà notizia Confartigianato Biella sui propri canali social: “Alla fine di un lungo percorso, siamo lieti di comunicare che il testo recepisce molte proposte del Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza, di cui ANAP fa parte. Per quanto riguarda il lavoro dei prossimi mesi, ANAP e le restanti 56 organizzazioni del Patto si adopereranno per continuare a dare il loro contributo anche nella successiva fase di elaborazione dei Decreti Delegati, che dovranno essere emanati dal Governo entro gennaio 2024”.

“Auspichiamo di poter proseguire” dichiara Guido Celaschi presidente nazionale Anap Confartigianato “così come fatto finora, nel proficuo e costruttivo confronto con le istituzioni sui contenuti della riforma per l’assistenza aglianziani non autosufficienti”.