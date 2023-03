860 firme per dire no al parcheggio a pagamento dell'ospedale

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Comitato Cittadini Biellesi ritiene che il parcheggio a pagamento dell'ospedale di Ponderano (Biella) è un grandissimo errore e ci poniamo alcune domande in merito, chiedendo la ricontrattazione di tale accordo.

Quanti sono i parcheggi totali? Qual è il numero EQUIVALENTE dei parcheggi a pagamento e gratuiti (sul territorio di Ponderano) come prevede la legge?

Ci risulta che i 52 parcheggi gratuiti di Biella saranno destinati alle Associazioni di Volontariato e questi, cosi facendo, a nostro avviso si chiamano RISERVATI, e cosi facendo non esisteranno parcheggi gratuiti per i cittadini.

Come Comitato Cittadini Biellesi abbiamo consegnato ai rispettivi Comuni, Asl e Prefetto per conoscenza, 860 firme per dire NO ai parcheggi dell'Ospedale a pagamento e la raccolta firme proseguirà anche sabato 25 marzo presso Piazza Falcone dalle 9 alle 13.

Attendiamo le dovute risposte da tutti Voi per la cittadinanza e non".

Comitato Cittadini Biellesi.