Lega scende in piazza nel Biellese

In questi giorni la Lega è in piazza a Biella, Valdilana, Mongrando, Cavaglià, Vigliano, Candelo, Cossato, Graglia, Gaglianico e Viverone per evidenziare ai cittadini i risultati raggiunti in questo primi mesi di governo. “Sono molte sono le leggi, i provvedimenti e le decisioni assunte – spiega Roberto Simonetti, segretario provinciale - di cui la Lega è stata promotrice: partiamo dalla nostra Pedemontana a tutta una serie di infrastrutture sbloccate a livello nazionale, non ultima l’opera di collegamento continentale della Sicilia”.

“Siamo intervenuti in molti campi - continua Simonetti – come sulla sicurezza con il decreto antirave party, l’assunzione di oltre 11.000 unità nel comparto sicurezza. Dal lato economico rivendichiamo la proposta della delega fiscale che porterà ad un fisco più equo e leggero, con la riduzione a tre aliquote e una minore tassazione, il superamento dell’irap e la semplificazione di iva e ires. E’ invece già legge l’ampliamento della flat tax autonomi fino a 85mila euro e l’obbligo fidejussorio per la riapertura di partita iva dopo una chiusura per irregolarità per evitare la concorrenza sleale delle realtà ‘apri e chiudi’ ”.

“Ricordo la riduzione dell’aliquota dell’iva al 10% per il pellet e al 5% per il teleriscaldamento che nelle nostre comunità hanno un peso non indifferente nel bilancio domestico e con l’introduzione di Quota 103 consente di andare in pensione anticipatamente con 41 anni di contributi e 62 anni di età."

“Ultimo ma non ultimo – continua Simonetti - rivendichiamo l’approvazione del disegno di legge sull’Autonomia Differenziata che avvia l’iter delle procedure legislative per la realizzazione dell’Autonomia regionale. ”

“Sui nostri social vi sono le ulteriori date dei gazebo – conclude Simonetti – in cui i militanti della Lega, che ringrazio per la loro passione, spiegheranno ai cittadini la nostra concreta azione di governo e sarà possibile tesserarsi alla Lega. Una Lega presente sul territorio ed efficace nelle istituzioni”.