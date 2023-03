Visita alla Domus, e poi a “Chiacchiere & Caffè” del 2023, per AMSAP Biella, FOTO

E’ stata anche quest’anno la visita alla Domus Laetitiae di Sagliano Micca (Biella) il primo appuntamento stagionale di AMSAP, il Club di auto e moto storiche, federato ASI, di Biella. Si è tenuta la mattina di domenica 12 marzo e vi hanno preso parte una decina di equipaggi.

“Questa è diventata per noi una tradizione” ha spiegato il Presidente Carlo Tarello “che abbiamo cercato di mantenere anche nel periodo Covid. Purtroppo, proprio per le restrizioni ancora in essere, non abbiamo potuto, come facevamo in passato, portare gli ospiti della struttura a fare un giro sulle nostre auto; ma la visita è stata comunque un momento molto toccante per tutti”.

La Domus Laetitiae di Sagliano Micca è una Cooperativa di Solidarietà Sociale che, dal 1984, si occupa di tematiche relative alla disabilità intellettivo / relazionale / mentale. Negli anni la struttura ha sviluppato tutta una serie di servizi (residenze, centri diurni, integrazione scolastica, assistenza domiciliare, assistenza educativa territoriale, inserimento lavorativo e altro ancora); ha attualmente 125 soci e offre servizi a circa 400 famiglie.

“Raggiunto l’abitato di Sagliano Micca, siamo stati accolti dagli ospiti della Domus nel loro Salone delle Feste” aggiunge Tarello “dove ci hanno fatto vedere un video di presentazione della struttura e delle attività che svolge. Poi, dopo un piccolo rinfresco, abbiamo visitato il piano dove vengono effettuate le attività motorie quotidiane e dove ci sono anche la palestra e i diversi studi medici”. AMSAP anche quest’anno ha donato alla Domus Laetitiae un contributo di mille euro, che verrà utilizzato per l’allestimento di una particolare “sala di attività” per gli ospiti della struttura.

Terminata la visita, il gruppo di vetture AMSAP è tornato a Biella dove ha preso parte al primo appuntamento “Chiacchiere & Caffè” del 2023. “E’ un ritrovo “alla buona”, fra amici” spiega il Segretario del Club, Lucio Ferrigo, “che abbiamo lanciato con successo l’anno scorso subito prima delle pausa estiva. Se non ci sono altri eventi, ci troviamo ogni due settimane, la domenica mattina, per fare due chiacchiere e bere un caffè o un aperitivo in compagnia”. Domenica l’appuntamento è stato alquanto partecipato, tanto da riempire un’intera ala del “dehor” del Bar del Sociale. “Continueremo così, trovandoci ogni due settimane ma probabilmente ci sposteremo, sempre a Biella, al Circolo I Faggi” aggiunge il Presidente “dove potremo usufruire di uno spazio un po' più grande e a noi dedicato e dell’ampio parcheggio del Circolo”.