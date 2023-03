Vittorio Emanuele Parsi presenta il suo libro a Biella, grande affluenza in Biblioteca (foto dalla pagina Facebook di Biblioteche Città di Biella)

Grande affluenza a Biella per la presentazione del libro “Il posto della guerra e il costo della libertà”, scritto da Vittorio Emanuele Parsi in dialogo con la giornalista Maria Cristina Origlia'. L'evento, svoltosi alla Biblioteca Civica, è stato realizzato in collaborazione con Azione Cattolica Diocesana e Istituto Toniolo.