34 podi per le Rane Rosse nella terza tappa del trofeo Csi Davide Filippini

In Sport Rane Rosse grandi protagoniste domenica nella terza tappa del Trofeo regionale CSI Piemonte e Valle D’Aosta, manifestazione intitolata a Davide Filippini e ospitata dalla centro sportivo Massimo Rivetti di Biella.34 le medaglie conquistate dagli atleti di Biella, Valdilana e Crescentino, presenti in un centinaio di unità per le categorie Esordienti C, B, A e Ragazzi, Juniores, Assoluti e Master.Bottino di 11 ori, 13 argenti, 10 bronzi.

Sul podio: Margot Domatti terza nei 25 delfino C, Giulio Carrara ed Ernesto Marchionatti secondo e terzo nei 25 delfino C, Giulia Gallo Selva prima nei 100 delfino ragazze, Gabriele Napoli secondo nei 100 delfino ragazzi, Vittoria Marsalisi seconda nei 100 delfino e nei 50 dorso junior, Alessandro Borio secondo nei 100 delfino e nei 50 stile libero junior, Matilde Lesna Maranetto prima nei 100 delfino e seconda nei 50 stile libero assolute, Cecilia Tatone prima nei 25 dorso e terza nei 25 stile libero C, Riccardo Abate e Alessandro Prina Mello primo e secondo nei 25 dorso C, Alessia Loro Lamia e Chiara Baltieri seconda e terza nei 50 dorso ragazze, Eva Sereno Bigoni terza nei 50 dorso junior, Luigi Ravedoni primo nei 50 dorso e stile libero junior, Francesca Xillo terza nei 50 dorso assolute, Nadir Scalcon secondo nei 50 dorso assoluti, Amelie Medea Pasquettaz prima nei 25 rana e seconda nei 25 stile libero C, Lodovica Morbelli prima nei 100 rana e seconda nei 50 stile libero ragazze, Elisa Casoli terza nei 100 rana ragazze, Matteo Cernuto primo nei 100 rana ragazzi, Mattia Foglizzo primo nei 100 rana junior, Luca Foglizzo terzo nei 50 stile libero assoluti, Luca Foglizzo terzo nei 50 stile libero e primo nei 100 rana assoluti, Jury Uliana e Alessandro Bersano, primo, secondo e terzo nei 100 rana assoluti.

Prossima tappa in programma a domenica 16 aprile alla Rivetti di Biella.