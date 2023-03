Anffas, dopo tre anni ritorna il pranzo sardo al Centro diurno

Dopo tre anni ritorna il pranzo sardo al Centro diurno dell’Anffas Biellese. L’appuntamento è fissato per domenica 26 marzo. Le iscrizioni sono aperte. Per aderire bisogna telefonare/prenotare contattando i soci nella sede del Circolo Su Nuraghe (015-34638) oppure il personale del centro Anffas a Gaglianico (015-2493064). Si tratta di una tradizione trentennale, interrotta negli ultimi anni dalla pandemia sanitaria del “Covid”.

“Un altro segnale di ritorno alla normalità - spiega soddisfatto Ivo Manavella, presidente della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas -. Di cui siamo ovviamente felici. Al “pranzo dei maialini” in passato abbiamo avuto anche più di 350 ospiti. La tradizione iniziò con il presidente di Anffas Salvatore Contini, che insieme agli amici sardi diede il via al rito della preparazione/cucina dei maialini e quindi del pranzo sociale”.

E ancora, Maria Teresa Rizza, presidente di Anffas Biellese: “Non è tanto importante raggiungere o superare i numeri del passato. Ma tornare insieme agli amici del Circolo “Su Nuraghe” e tutte le persone vicine alla nostra attività, per un momento conviviale. Durante il pranzo ci sarà come sempre una lotteria con ricchi premi che, insieme all’offerta per aderire al pranzo, andrà a sostenere le nostre attività”.