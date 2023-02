Fortissimo boato a Novara: esplosione in un appartamento, una persona ferita lievemente (foto di repertorio)

Un'esplosione ha completamente distrutto un appartamento in corso Milano, Novara, intorno alle 15 di ieri, venerdì 24 febbraio. Il forte rumore è stato avvertito in gran parte della città, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, a parte un passante lievemente ferito da alcuni vetri esplosi nello scoppio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri, e le prime ricostruzioni indicano che la causa dello scoppio sia stata una fuga di gas. Le indagini sono ancora in corso per accertare con precisione quanto accaduto.

L'intera palazzina è stata dichiarata inagibile e transennata, e al suo interno vi abitano cinque nuclei familiari, alcuni con bambini piccoli. Gli uffici comunali sono già al lavoro per trovare una sistemazione al più presto possibile per le famiglie rimaste senza casa.