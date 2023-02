Valdilana, Comune e alunni alla commemorazione dell'eccidio di Santa Liberata

Si è tenuta lo scorso 17 febbraio, nel comune di Valdilana, la commemorazione del 79° anniversario dell'eccidio di Santa Liberata. Una manifestazione molto partecipata che ha visto la presenza del sindaco Mario Carli, assieme a: ANPI, Carabinieri di Valle Mosso, dirigente scolastico dell’IC Valdilana Pettinengo Riccardo Ongaretto, corpo docenti, alunni, senza dimenticare il signor Gianni Garbaccio, testimone oculare di quel 21 febbraio del ‘44.

Per l'occasione, sono stati intonati gli inni nazionali neo zelandese, australiano e italiano in ricordo dei ragazzi martiri per la libertà. Tra tutti gli interventi è stata condivisa la lettera ricevuta da Clare Bowes, moglie di John Bowes, figlio del caduto Frank Bowes, vittima della violenza nazi-fascista.