Taglio del nastro al centro incontro anziani di via Delleani a Biella che diventa "Centro dinamico", FOTO

Taglio del nastro al centro incontro di via Delleani a Biella che diventa "Centro dinamico"

Taglio del nastro oggi 22 febbraio alle 15 a Biella al centro incontro anziani di via Delleani che diventa "centro dinamico".

Tantissime le persone presenti, molte delle quali hanno già anche fatto richiesta di essere iscritte. L'assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi ha spiegato come funzionerà il centro, gli orari di apertura, i giorni in cui si potrà ballare e così via.

Nell'occasione è stato anche presentato un servizio, per ora un giorno alla settimana, di trasporto di chi non ha possibilità di raggiungere in autonomia il centro.

Il primo appuntamento ufficiale per il centro sarà l'8 marzo.