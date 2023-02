Fondo Tempia, dopo Biella anche a Santhià gli incontri per l’elaborazione del lutto

Arrivano anche a Santhià gli incontri di auto mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto. L’iniziativa, già attiva da anni a Biella, è a disposizione di chiunque stia sperimentando la morte di una persona importante per la propria vita. Sono percorsi gratuiti ai quali è possibile accedere dopo un incontro preliminare con una psicologa e un incontro con i facilitatori. La sede sarà quella del Fondo Edo Tempia a Santhià, in via Matteotti 66. Qui si potranno raccogliere anche le pre-adesioni negli orari di apertura, il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 17,30, anche telefonando allo 015.351830 (digitare 5 per mettersi in contatto con la sede).

L’obiettivo dei gruppi di auto mutuo aiuto è offrire uno spazio libero ma protetto dove le persone possano condividere le proprie difficoltà con chi sta affrontando la medesima esperienza. Le persone all’interno del gruppo sono coinvolte in una relazione paritaria e di condivisione di un’esperienza dolorosa ma inevitabile nella nostra vita. Il compito di condurre gli incontri è affidato ai facilitatori, persone che a loro volta hanno vissuto la perdita e che, compiuto uno specifico percorso formativo, mettono a disposizione le loro competenze. A rinforzare l’uguaglianza tra i partecipanti è la disposizione circolare delle sedie.