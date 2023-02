Giornata della Memoria, consegnata in Prefettura due Medaglie d'Onore

Venerdì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler, alla presenza delle massime autorità civili, militari, religiose e dell'Ufficio scolastico provinciale, ha partecipato alla commemorazione della ricorrenza svoltasi presso il Palazzo del Governo, per rinnovare, soprattutto ai più giovani, la memoria storica della Shoah, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi di concentramento.

La cerimonia, molto toccante, si è conclusa con l'intervento del Prefetto di Biella, Silvana D'Agostino, che ha ricordato due cittadini di questa provincia, Franco Nardozza e Pietro Ghiazza, rinchiusi nei lager nazisti. Ai loro famigliari è stata consegnata la Medaglia d'Onore riservata ai cittadini italiani (militari e civili), deportati e internati nei lager e destinati al lavoro coatto per l'economia della guerra, concessa con decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022.