A fuoco tir sulla Torino-Milano: chiuso un tratto dell'autostrada, lunghe code

Oltre 6 km di coda e disagi al traffico in ingresso a Torino da questa mattina: sono le conseguenze di un incidente che ha coinvolto un Tir, andato a fuoco mentre percorreva il tratto finale dell'autostrada A4 Torino-Milano, poco prima di arrivare nella città della Mole.

L'incendio è avvenuto per cause ancora da accertare. Quel che è certo è che il tratto di autostrada tra le uscite di Volpiano Sud e Settimo è stato parzialmente chiuso e lungo la strada in direzione Torino si è formata una lunga coda di veicoli. Dalle 12 l'autostrada è riaperta ma con una sola corsia percorribile.

Quando sono da poco passate le 11.30 del mattino sono al momento in corso le operazioni di spegnimento del rogo. L'uscita consigliata a chi sta arrivando a Torino in queste ore è Chivasso Ovest.