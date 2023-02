A Oropa si celebra la tradizionale Festa della Candelora

Giovedì 2 febbraio si celebra a Oropa la tradizionale Festa della Candelora. L’appuntamento è davanti alla Basilica Antica alle 10 con la Processione, che sarà seguita dalla Santa Messa delle ore 10.30 presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella.

La presentazione al Tempio di Gesù viene popolarmente chiamata festa della Candelora, perché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”, come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi. La festa è anche detta della Purificazione di Maria perché, secondo l’usanza ebraica, una donna era considerata impura per un periodo di 40 giorni dopo il parto di un maschio e doveva andare al Tempio per purificarsi: il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù.

Domenica 5 febbraio continuano le visite guidate alla scoperta del Santuario, del Museo dei Tesori e degli Appartamenti reali dei Savoia nella bianca atmosfera invernale. Appuntamento alle ore 11 davanti ai cancelli principali del Santuario.