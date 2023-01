MG4 e 5 caratteristiche che ti faranno dire: LA COMPROOO! VIDEO

MG4 è l’ultima auto entrata da poco nella nuova gamma elettrica MG e ha già trovato il suo spazio nel mercato grazie a contenuti tecnici e stilistici di grande qualità.

Oggi Riccardo Valle, project digital manager per il gruppo Nuova Assauto di Gaglianico, ci racconta nel loro video le 5 caratteristiche che ti aiuteranno a scegliere di acquistare MG4 rispetto alla concorrenza:

1. Un pianale tutto nuovo solo per le auto elettriche: il pianale è stato studiato apposta per le nuove MG elettriche con dinamiche di guida entusiasmanti e un grandissimo spazio interno che saprà rendere i tuoi viaggi, corti o lunghi che siano, senza stress e nel massimo comfort.

2. La batteria di MG4 è rivoluzionaria: l’innovativo design della batteria One-Pack di MG4 la rende leader del settore con uno spessore di appena 110 mm, migliorando il tasso di utilizzo dell’energia. E quando fuori fa più freddo la batteria si preriscalda per migliorare ulteriormente l’efficienza di ricarica.

3. Autonomia sorprendente: l’avanzato sistema di gestione della batteria garantisce un’autonomia stabile ed efficace anche nei climi freddi. Autonomia stimata fino a 450 Km con una sola ricarica.

4. Si ricarica in un lampo: MG4 consente di essere ricarica ovunque e con qualsiasi tipo di presa e in più supporta alla perfezione la ricarica rapida in grado di passare dal 10% all’80% in soli 35 minuti, con una velocità massima di assorbimento di 150 kW.

5. Bella dentro e fuori: Il design di MG4 è sicuramente d’impatto e si distingue notevolmente dai design più tradizionali delle concorrenti. Una nuova concezione di design sportivo sotto forma di City Car Elettrica da vita a un modello pieno di vivacità e carattere.

Prova per 2 giorni MG4 e togliti ogni dubbio!

Non sei ancora del tutto convinto che sia l’auto giusta per te? Prenota una prova su strada con MG4 fino a un massimo di 2 giorni e togliete ogni dubbio. Oppure puoi richiedere direttamente una consulenza con un loro consulente esperto di prodotto MG sul sito nuovaassauto.com