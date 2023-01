Servizio Civile, Casa 2000 cerca 2 ragazze

Anche quest’anno il Centro di Aiuto alla Vita offre 2 posti per ragazze dai 18 ai 28 anni presso la “Casa 2000– accoglienza con il cuore”, la comunità mamma-bambino aperta a donne in gravidanza o con figli fino all’età scolare primaria, che si trova a al Piazzo, borgo storico della città di Biella.

Il progetto della struttura prevede attività di affiancamento all’equipe educativa nel monitoraggio supporto e sostegno quotidiano volto a favorire e migliorare la relazione mamma-figlio. Sarà quindi possibile sperimentarsi e contribuire ad alleviare le situazioni di disagio e le esperienze di deprivazione e fragilità vissute dalle ospiti e dai loro figli.

La struttura da sempre si presenta come un luogo accogliente e sicuro dove le mamme sono stimolate e accompagnate a riappropriarsi della propria autonomia personale, e genitoriale. In quest’ottica gli operatori di servizio civile potranno mettere a frutto le proprie esperienze, capacità e competenze specifiche e offrire occasioni di esperienze positive, di apprendimento incentivando per quanto possibile capacità, aspirazioni e talenti personali.

«Quella del Servizio Civile Universale – dichiara la presidente Elena Caucino – è un’esperienza significativa di crescita, che permette di donare e ricevere allo stesso tempo all’interno di una relazione basata sulla vicinanza e sulla fiducia. Uno tra gli strumenti più efficaci che oggi sono messi a disposizione delle giovani generazioni per intraprendere un percorso di sviluppo personale e sociale, oltre che un’occasione di orientamento verso un futuro percorso professionale negli ambiti educativi e socio-assistenziali».

L’impegno richiesto è di 12 mesi, per 25 ore alla settimana con un compenso mensile pari a 444,30 euro e prevede la partecipazione ad attività formative per acquisire conoscenze e abilità utili ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro e valorizzare le competenze che verranno acquisite nel corso dell’esperienza.

C’è tempo fino alle 14 del 10 febbraio 2023 per presentare la propria candidatura al progetto “Infrangibili 2” sulla piattaforma Domanda on line (DOL)!

Le principali informazioni sul Servizio Civile Universale sono disponibili al link: https://bit.ly/servizio-civile-2023 , mentre per saperne di più sulla Casa è possibile visitare il sito https://cavbiella.org.

Inoltre, per un aiuto e ulteriori chiarimenti è possibile scrivere al Consorzio Sociale Il Filo da Tessere: serviziocivile@ilfilodatessere.com , telefonare o mandare un whatsapp al 3662146994.