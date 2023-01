Basket femminile, la Bonprix BFB cala il settebello

Non si ferma la striscia vincente della Bonprix BFB. Questa volta la vittoria è arrivata tra le mura amiche dei Salesiani contro le novaresi di Cerrus Basket. Le ospiti, nonostante siano il fanalino di coda della classifica, hanno però messo in difficoltà le biellesi con un gioco ruvido sfruttando la maggior fisicità.

Partenza con le polveri bagnate per entrambe le squadre. Ci volevano diversi minuti per vedere canestri che non qualche sporadico centro. Ma come la Bfb aggiustava la mira, passa in vantaggio e chiude la prima frazione 16 a 9. Il secondo quarto partiva nuovamente al rallentatore. Quando però le padrone di casa sembravano poter allungare, un parziale di 7 a 0 portava le novaresi a due possessi. Al riposo lungo si andava poi con Biella avanti 27 a 23. La terza frazione vedeva le squadre affrontarsi a viso aperto.

Aggressività, agonismo e qualche errore di troppo rendevano il periodo equilibrato. Biella tentava di scappare, ma le ospiti erano brave a rimanere in scia. Il quarto si chiudeva con le laniere ancora avanti di 5. L'ultimo periodo iniziava con il punteggio bloccato per cinque minuti. Poi le squadre si scioglievano e la Bonprix BFB, nel momento più difficile, come ci ha abituati, ritrovava il suo gioco brullante. Si arrivava ad un minuto dalla fine sul +13. Il risultato finale veniva fissato a 56 a 44. Settimo sigillo su sette gare e seconda fase già acquisita con quattro giornate d'anticipo. Ma il campionato sottoporrà ancora le ragazze di coach Bertetti a prove importanti, già a partire dalla trasferta della settimana prossima a Vercelli, l'unica squadra che può insidiare la vetta al team biellese.

BONPRIX BFB - CERRUS BASKET: 56 - 44 (16-9/27-23/41-36)

Bfb: Ceria, Habti 6, Senesi 2, Lentini, Guzzon 1, Bravarone 7, Trucano 14, Tombolato 18, Raga, Strobino, Lambo 4, Di Carlo 4. All. Bertetti. Ass.all: Riccini, Merlo