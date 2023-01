18° edizione del Bear Wool Volley, i risultati della seconda giornata. Oggi le finali

I risultati

Nella categoria Under 13 femminile saranno Rosaltiora Blu e CUS Collegno a contendersi il primo posto, mentre per il terzo posto giocheranno VBC Savigliano e Virtus Biella.

Nell’Under 14 femminile le due finaliste sono Verovolley Gruppo VISCAM e Volley Team Brianza; per il terzo posto si sfideranno Pallavolo Alfieri e VBC Savigliano.

In Under 15 maschile saranno Ferney (SVI) e Parella 2008 a contendersi la piazzola più alta, mentre per il terzo posto giocheranno Lasalliano e Valtrompia.

In Under 16 femminile c’è un derby per quanto riguarda la finalissima, Volley Academy Gialla e Volley Academy Nera si giocheranno la vittoria; Progetto Due A e Volley Almese GB si sfideranno per il terzo posto. .

In Under 17 maschile si sfideranno al Biella Forum Volley Montanaro e Parella, mentre per il terzo posto giocheranno Desio Volley Brianza e Valli di Lanzo.

In Under 18 femminile si sfideranno Isil Volley Almese e PROFOAM Virtus Biella al Biella Forum, mentre 2D Lingotto e Pfeffingen A (SVI) si giocheranno il bronzo.

In Under 19 maschile Baden (GER) e Vitrum&Glass Carcare si sfideranno per la prima posizione, mentre Albisola e Nuncas Chieri giocheranno per il terzo posto.

Nella categoria Special Olympics si sono svolte le partite del girone e domani mattina avranno luogo le semifinali tra Asad Biella ed Eunike Bianca e Fuorionda contro Passeportout. A seguire la finale per il terzo posto e al Biella Forum alle 14 la finalissima.





Gli appuntamenti

Oggi, giovedì 5, si terranno, nelle diverse palestre, le finali fino al terzo posto di tutte le categorie. Le finali per la vittoria del torneo saranno al Biella Forum, ad eccezione della Under 13 e Under 14 femminile che giocheranno alla palestra Massimo Rivetti.

Alla fine delle partite del Pala Forum ci sarà la cerimonia ufficiale di premiazione di tutte le squadre partecipanti al torneo e l’attribuzione del 1o Memorial Marco Germanetti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet ufficiale del Torneo al link: https://bearwoolvolley.it/.

Va ricordato che sono attivi anche i profili social del Bear Wool Volley, su Instagram (https://www.instagram.com/bearwoolvolley/) e su Facebook (https://www.facebook.com/BearWoolVolleyBiella).