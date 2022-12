Dal Nord Ovest - Lupo investito e ucciso in superstrada

Lupo investito e ucciso in superstrada

Investito ieri mattina un giovane lupo maschio in superstrada. L'animale è stato travolto sulla carreggiata nord tra l'uscita di Anzola d'Ossola e quella di Pieve Vergonte. Ignoto il veicolo che lo ha investito.

Sul posto è intervenuta la Polizia Provinciale avvisata da un automobilista che è rimasto sul posto in attesa degli agenti. Fatti i rilievi del caso ed il recupero della carcassa che sarà poi trasferita all'Istituto Zooprofilattico di Torino per le analisi genetiche.

"Si tratta sicuramente di un giovane esemplare in dispersione e di conseguenza uno di quegli esemplari più soggetti a mortalità per cause accidentali nell'attraversamento di strade e ferrovie" fanno sapere dalla Polizia Provinciale.